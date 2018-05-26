شاهد.. مشجعو ليفربول يحملون علم مصر ويغنون أغنية "الملك المصري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفع مشجعون لليفربول علم مصر الذي ظهرت في منتصفه صورة للنجم المصري محمد صلاح، وهم ينشدون أغنية "الملك المصري" في شوارع العاصمة الأوكرانية، كييف، التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين "الريدز" وريال مدريد، السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا على تويتر، فيديو يظهر أربعة مشجعين لليفربول وهم يحملون العلم المصري الذي ظهرت صورة صلاح في منتصفه ويغنون أغنية "الملك المصري".

ويستعد الفرعون لخوض النهائي الأول خلال مسيرته في دوري الأبطال، طامحا في أن يصبح ثاني لاعب عربي يحقق لقب هذه البطولة بعد النجم الجزائري رابح ماجر، الذي فاز باللقب مع بورتو البرتغالي عام 1987.

وتألق صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، وحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البطولة، بتسجيله 32 هدفا متفوقا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، الإنجليزي هاري كين.

وسجل الفرعون المصري 11 هدفا خلال الموسم الحالي من دوري الأبطال، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق أربعة أهداف عن المتصدر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن ليفربول يسعى لتحقيق اللقب السادس في تاريخه بهذه المسابقة، والذي غاب عن خزائنه منذ عام 2005، حين حقق فوزا تاريخيا على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

