صدمة لعشاق ليفربول.. محمد صلاح يتعرض لإصابة ويغادر النهائي باكيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصيب النجم المصري، محمد صلاح، عند الدقيقة 25 من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، السبت، بعد تدخل عنيف من اللاعب الإسباني سيرجيو راموس.

وحاول الفرعون المصري العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عادت لصلاح عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، لأنه سيحرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وغادر صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق ليفربول، الذين صفقوا له تصفيقا حارا بينما كان الحزن يظهر على وجوههم.