رأي: "الإيقاع والأطراف" كلمتا السر في قمة ريال مدريد وليفربول

هذا التقرير بقلم عبيدة نفاع، محرر الشؤون الرياضية بموقع CNN بالعربية ولا يعكس بالضرورة رأي أو توجهات الشبكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في العاصمة الأوكرانية، كييف، مساء السبت، فما هي الاستراتيجيات التي يجب أن يطبقها كل فريق ليظفر باللقب الأغلى على مستوى أندية الارة الأوروبية؟

استفزاز ريال مدريد

من المتوقع أن يحاول الفريق الملكي الحفاظ على الكرة وتهدئة إيقاع اللعب في شوط المباراة الأول، لإجبار ليفربول على الإيقاع البطيء الذي لا يجيده الفريق الإنجليزي، ثم محاولة ضربه بهجمات قاتلة بين الحين والآخر، قبل أن يقوم بالقضاء عليه في شوط المباراة الثاني.

لذلك يجب على ليفربول أن يحافظ على إيقاعه السريع في شوط المباراة الأول ومحاولة تسجيل هدف قبل صافرة نهاية الشوط، لإجبار ريال مدريد على تسريع الإيقاع والاندفاع للهجوم ليستغل مهاجمو الفريق الإنجليزي المساحات التي سيتركها المدافعون في الخلف والأخطاء التي سيرتكبها دفاع الريال.

الأطراف

تكمن قوة ليفربول بجناحيه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وإذا ما تمكن لاعبو وسط الريال، توني كروس ولوكا مودريتش، في تغطية الأطراف عند خروج مارسيلو وكارفخال، سيفقد ليفربول جزءا كبيرا من قوته الهجومية ويصبح فريقا تسهل السيطرة عليه.

معركة الوسط

يمتلك ريال مدريد أحد أقوى خطوط الوسط في عالم كرة القدم حاليا، بوجود الثلاثي مودريتش وكروس وكاسيميرو بالإضافة إلى وجود إيسكو وكوفاسيتش، لذلك يجب على لاعبي ليفربول محاولة الخروج بأقل الخسائر من معركة الوسط، عبر إفشال الخروج المريح بالكرة للاعبي الريال من الثلث الدفاعي والسيطرة على مفاتيح اللعب، مودريتش وكروس، في عملية الانتقال من الدفاع للهجوم.

رونالدو ولوفرين

يجب أن يحاول كريستيانو رونالدو الهروب من رقابة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عبر محاولة البقاء قريبا من المدافع الذي يعاب عليه البطء في الحركة ورد الفعل، ديجان لوفرين، إذا ما استطاع رونالدو الهروب من فان دايك، الذي يمتاز بطول القامة وسرعة رد الفعل، أو إجباره على ترك مساحات بسبب رقابة "رجل على رجل" سيصبح مرمى ليفربول مفتوحا لمهاجمي الريال.