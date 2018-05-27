محمد أبوتريكة لإدارة الأهلي: افتحوا لنا حسابا لرد المبالغ التي دفعها تركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي، محمد أبوتريكة، إدارة النادي الأهلي بأن تفتح حسابا بنكيا للمشجعين لرد المبالغ التي قدمها رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، للنادي، وذلك بعد أن طلبت الإدارة تشكيل لجنة مالية لحصر تبرعات الوزير السعودي للأهلي.

ونشر أبوتريكة تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "الأهلي فوق الجميع، اتمنى من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابا بنكيا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يتبع".

ووجه أبو تريكة رسالة لتركي آل الشيخ في تغريدة أخرى، قال فيها: "وكلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم أنك تحب الأهلي ولكنك أخطأت في حقه من يحب الأهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الأهلي".

من جانبه، نشر الأهلي بيانا عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع، طلب فيه رئيس مجلس إدارته، محمود الخطيب، من وزير الرياضة المصري، تشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر جميع تبرعات آل الشيخ.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد أصدر بيانا كشف فيه عن خبايا علاقته بإدارة الأهلي ورئيسها، وهو الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من جماهير الأهلي للخطيب وإدارته، قبل أن يقوم آل الشيخ بإعادة نشر بيان الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قائلا: "وأخيرا بدأ التحرك بعد ثلاثة أيام، يا ترى ليه كان الصمت".

يذكر أن رئيس هيئة الرياضة السعودية كان قد اعتذر عن منصبه الفخري كرئيس شرفي للنادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك في 24 مايو/أيار الجاري.