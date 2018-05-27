راموس في تغريدة: أتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس في تغريدة على حسابه على تويتر إن جميع اللاعبين هم شركاء في اللعبة، متمنيا لمحمد صلاح الشفاء العاجل.

وكتب راموس في التغريدة يقول: "كرة القدم تريك الجانب الجيد والجانب السيء في الحياة. أولا نحن جميعا شركاء. أتمنى الشفاء العاجل محمد صلاح، فالمستقبل بانتظارك. في بعض الأحيان كرة القدم تظهر لك الجانب الجيد، وفي أحيان أخرى الجانب السيء، ولكن برغم كل ذلك، نبقى زملاء."

وكان اللاعب المصري في ليفربول محمد صلاح قد خرج مبكرا من المباراة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إصابته في الكتف.

وتوج نادي ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول بنتيجة 3-1.