محمد صلاح في أول تعليق له بعد الإصابة: سأجعلكم فخورين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النجم المصري محمد صلاح أنه واثق بالمشاركة مع المنتخب المصري بكأس العالم 2018 في روسيا، رغم الإصابة التي تعرض لها، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد كانت ليلة صعبة جدا، لكنني محارب، رغم الصعوبات، أنا واثق بالوجود في روسيا، كي أجعلكم فخورين، حبكم ودعمكم سيقومان بمنحي القوة التي أحتاجها".

من جانبه، أشار صحفي في ليفربول إلى أن مدة غياب الفرعون المصري ستصل إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني أنه سيغيب عن المباراة الأولى لمصر أمام الأوروغواي وسيشارك في بقية المباريات.