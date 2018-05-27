السيسي: أدعو لمحمد صلاح دعاء الأب لابنه.. وأخبرته أنه أصبح رمزا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تواصله مع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، للاطمئنان على سلامته واصفا إياه بـ"ابنه"، ومشيرا إلى أنه يدعو له بالشفاء العاجل.

ونشر السيسي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الأحد، قال فيها: "تواصلت مع ابن مصر البار وابنى محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته.. وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز وأنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير".

وتعرض صلاح لإصابة في الكتف، خلال مشاركته مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التحام خشن مع الإسباني سيرجيو راموس، اضطر على إثره إلى مغادرة الملعب عند الدقيقة 28.

وأجرى الفرعون المصري الفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت غيابه لثلاثة أسابيع، ما سيغيبه عن المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم أمام الأوروغواي.