بتقنية 360 درجة.. جولة من خلف مقود سيارة فورمولا 1

(CNN)-- يأخذك بطل العالم السابق لسباقات الفورمولا 1، نيكو روزبرغ، في جولة بسيارة Gen2 الكهربائية بالكامل، والتي ستظهر لأول مرة في منافسات Formula E في وقت لاحق من هذا العام.