بتقنية 360 درجة.. جولة من خلف مقود سيارة فورمولا 1

360 درجة.. جولة من خلف مقود سيارة فورمولا 1

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و9 دقائق.
سباق الفورمولا ونسياراتمغامرات
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(CNN)-- يأخذك بطل العالم السابق لسباقات الفورمولا 1، نيكو روزبرغ، في جولة بسيارة Gen2 الكهربائية بالكامل، والتي ستظهر لأول مرة في منافسات Formula E في وقت لاحق من هذا العام.

سباق الفورمولا ونسياراتمغامرات
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