الاتحاد الأوروبي للجودو يعلق على التدخل الذي أدى لإصابة محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الاتحاد الأوروبي لرياضة الجودو، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، علق فيها على تدخل الإسباني سيرجيو راموس على النجم المصري محمد صلاح، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي للجودو إن التدخل "غير شرعي" في الرياضة القتالية الشهيرة، لكنه يجلب دوري أبطال أوروبا في عالم كرة القدم.

وقام الاتحاد بنشر صورة التدخل الذي قام به راموس على صلاح، والذي أدى لإصابة الفرعون المصري في الكتف ومغادرته النهائي بعد نصف ساعة من البداية.

من جانبه، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، أن صلاح غادر إلى إسبانيا لتلقي العلاج، على أن يلتحق به رئيس الاتحاد المصري، هاني أبو ريدة، للقائه هناك، الأربعاء.