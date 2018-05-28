تأشيرة المونديال.. تونس وكسر العقدة بغياب "النمس" في روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يخوض المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، ليظهر للمرة الخامسة بالمونديال، ورغم وقوعهم في مجموعة صعبة وغياب نجمهم الأول يوسف المساكني، إلا أن "نسور قرطاج" عازمون على تحقيق نتائج طيبة في العرس الروسي، فمن هم "أبناء الخضراء"؟

نجوم الفريق

يعول التونسيون على عدد من النجوم بعد تأكد غياب المساكني بداعي الإصابة، ولعل أبرزهم، محمد الأمين بن عمر وفرجاني ساسي وطه ياسين الخنيسي ووهبي الخزري وغيرهم من النجوم البارزين في التشكيلة التونسية.

معلول

سيكون اللاعب السابق، نبيل معلول، المدرب العربي الوحيد في كأس العالم 2018، وسيشارك للمرة الأولى كمدرب في المونديال بطموح تحقيق نتيجة تاريخية.

كسر العقدة

رغم المشاركة في أربع نسخ سابقة من كأس العالم، وهي 1978 و1998 و2002 و2006، إلا أن نسور قرطاج فشلوا في كسر عقدة دور المجموعات ولم يصلوا إلى دور الـ16 في تاريخهم، وهو الأمر الذي يسعون لتحقيقه في المونديال الروسي.

الحظوظ التونسية

وقع المنتخب التونسي في المجموعة السابعة إلى جانب إنجلترا وبلجيكا وبنما، وهو الأمر الذي سيجعل مهمة العبور إلى دور الـ16 صعبة على أبناء تونس، ولكن الآمال تبقى قائمة.

فيجب على "نسور قرطاج" الخروج بنتيجة التعادل أمام إنجلترا في المباراة الأولى، قبل أن يواجهوا التحدي الأصعب أمام بلجيكا، وهي المباراة التي ستحدد إمكانية التأهل من عدمه، ثم سيواجهون منتخب بنما الذي يجب أن يهزموه إذا ما أرادوا الوصول لدور الـ16.