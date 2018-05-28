شاهد.. هكذا تطوّر محمد صلاح عبر السنين في لعبة "فيفا"

هكذا تطوّر محمد صلاح عبر السنين في لعبة فيفا

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و20 دقيقة.
COPA90فيفاكرة القدممحمد صلاح
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لعبة الفيديو لكرة القدم فيفا هي لعبة شعبية، وفي هذا الفيديو نستعرض التطورات التي مرت بها شخصية صلاح.

(CNN)-- فيديو يظهر التطوّرات التي مرت بها شخصية اللعب المصري محمد صلاح، في لعبة الفيديو الشعبية لكرة القدم "فيفا"، منذ إصدار عام 2013 وحتى عام 2018.

COPA90فيفاكرة القدممحمد صلاح