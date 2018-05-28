(CNN)-- فيديو يظهر التطوّرات التي مرت بها شخصية اللعب المصري محمد صلاح، في لعبة الفيديو الشعبية لكرة القدم "فيفا"، منذ إصدار عام 2013 وحتى عام 2018.
شاهد.. هكذا تطوّر محمد صلاح عبر السنين في لعبة "فيفا"
هكذا تطوّر محمد صلاح عبر السنين في لعبة فيفا
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و20 دقيقة.
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لعبة الفيديو لكرة القدم فيفا هي لعبة شعبية، وفي هذا الفيديو نستعرض التطورات التي مرت بها شخصية صلاح.
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