تأشيرة المونديال.. الهلال والنصر والاتحاد شكلوا "مثلث الرعب" للسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، حين يشارك في المونديال الروسي الشهر المقبل، بقيادة نخبة من نجومه وعلى رأسهم "مثلث الرعب" الذي اتحدت في تكوينه أندية الهلال والاتحاد والنصر، فمن يشكل هذا المثلث وما هي مميزاته؟

سالم الدوسري

يعتبر عدد من عشاق الكرة السعودية أن الدوسري هو أفضل لاعب سعودي في الوقت الحالي، وذلك نظرا للمستويات التي قدمها في المباريات الودية وآخرها أمام إيطاليا، الإثنين، والتي أظهر فيها الدوسري قدرته على تغيير شكل الفريق وقلب موازين اللقاء، إذ يتميز الدوسري بسرعة فائقة ومهارات عالية تعول عليها السعودية في كأس العالم المقبل.

بدأ الدوسري رحلته مع الهلال عام 2011، وكان يبلغ من العمر 20 عاما، ونجح خلال فترة قصيرة بفرض اسمه كلاعب أساسي في الفريق الأزرق، ليلفت نظر فياريال الإسباني، ويلعب بصفوفه على سبيل الإعارة مطلع عام 2018.

فهد المولد

يراهن عشاق الكرة السعودية على نجم نادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد، والذي كان صاحب هدف وصول المملكة إلى كأس العالم 2018 والذي سجله في مرمى اليابان، بسبب ما يتمتع به من سرعات ومهارة على الأجنحة وفي العمق، تجعل تأثيره قاتلا لدفاعات الخصوم.

بدأ المولد مسيرته في كرة القدم عام 2011 مع اتحاد جدة، قبل أن ينتقل إلى ليفانتي مطلع العام الجاري، ويصبح أحد أهم ركائز الأخضر في كأس العالم.

يحيى الشهري

يلعب الشهري لنادي ليغانيس الإسباني، ويعتبر من أبرز اللاعبين السعوديين حاليا بسبب مهاراته العالية، وقدرته الفائقة على المراوغة، وقد راوغ الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الإثنين، وسجل هدفا مميزا.

بدأ الشهري رحلته مع كرة القدم عام 2010 مع الاتفاق وبقي في صفوفه حتى عام 2013، قبل أن ينتقل للنصر ويتألق في صفوفه، ثم إلى ليغانيس على سبيل الإعارة مطلع العام الجاري.