السعودية تكسب الاحترام أمام إيطاليا وتونس تحرج البرتغال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب السعودي من نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف وحيد، رغم الأداء المميز الذي قدمه "الأخضر" في شوط المباراة الثاني، في حين أحرج المنتخب التونسي البرتغال وتعادل معها بهدفين لمثلهما، وذلك في إطار تحضير المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

سيطر المنتخب الإيطالي على مجريات الشوط الأول، وتأخر لاعبو المنتخب السعودي بالدخول في أجواء المباراة، وهو الأمر الذي كلفهم هدفا سجله ماريو بالوتيلي، عند الدقيقة 21.

لم يستفق لاعبو الأخضر من صدمة الهدف، ولم يشكلوا خطرا حقيقيا على المرمى الإيطالي، في حين كان المنتخب الإيطالي قريبا من إضافة الهدف الثاني، لكن الشوط الأول انتهى بهدف إيطالي نظيف.

تحسن أداء "الصقور" في الشوط الثاني، مع دخول سالم الدوسري، لكن "الأزوري" سجل الهدف الثاني عبر أندريا بيلوتي عند الدقيقة 69، قبل أن تتغير مجريات اللعب بعد ذلك مع دخول فهد المولد.

بدأت تظهر خطورة السعودية، ومارس السعوديون ضغطا عاليا على دفاع إيطاليا، ما أسفر عن تسجيل هدف تقليص الفارق عبر يحيى الشهري، الذي راوغ الحارس جيانلويجي دوناروما وسجل في المرمى الخالي، عند الدقيقة 72، لتكسب إيطاليا المباراة وتحصد السعودية الاحترام.

من جانبه، سجل المنتخب البرتغالي هدفين في مرمى تونس، عبر أندري سيلفا عند الدقيقة 22 وجواو ماريو عند الدقيقة 34، لكن المنتخب التونسي، سجل هدف تقليص الفارق عبر أنيس البدري عند الدقيقة 39.

لم يستسلم "نسور قرطاج" ونجحوا في تسجيل هدف التعادل عبر فخر الدين بن يوسف، عند الدقيقة 64، لتحرج تونس البرتغال وتثبت للمغرب أن مهمة التأهل ليست مستحيلة في المونديال.