فيفا يقرر استبعاد الحكم السعودي فهد المرداسي من إدارة مباريات كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم السعودي، فهد المرداسي، من المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، على خلفية المكالمات التي ضبطت له قبل نهائي كأس الملك بين الفيصلي والاتحاد.

ونشر فيفا بيانا أكد فيه استبعاد المرداسي لأنه لم يستوفي شروط المشاركة في بطولة كأس العالم بالإضافة إلى استبعاد مساعديه، محمد العبكري وعبد الله الشلوي.

وتم ضبط مكالمة هاتفية جمعت المرداسي بأحد رؤساء الأندية السعودية وتم فيها الحديث عن تلقي مبالغ مالية قبل نهائي كأس الملك، ليقوم الاتحاد السعودي باستبعاد الحكم الدولي من إدارة المباراة وتوكيل المهمة للحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ.