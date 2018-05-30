داعية كويتي رأى أن محمد صلاح أٌصيب لأنه أفطر: أمر شرعي لا يعرفه الجهال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الداعية الكويتي، مبارك البذالي، إن ما حصل مع محمد صلاح، أمر "شرعي"، وذلك في رده على تغريدة سابقة نشرها وأكد فيها أن صلاح أصيب في نهائي دوري أبطال أوروبا، لأنه أفطر يوما في شهر رمضان.

وقال البذالي في تغريدة نشرها عبر صفحته على تويتر، الأربعاء: "ما حدث مع محمد صلاح أمر شرعي لا يعرفه الجهال"، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي تلقاها في تغريدته السابقة.

وكان الداعية الكويتي قد نشر تغريدة في 27 من الشهر الجاري، قال فيها: "الأخ المحترم اللاعب محمد صلاح صيام رمضان فرض حاله كحال الصلاة ولعب الكرة ليس عذرا شرعيا يوجب الإفطار.. فلا تسمع لمن يهون عليك أمر إفطارك فالشباب المجاهدين يصومون مع انهم في حالة حرب ومواجهة مع العدو.. فلا تحزن فإن باب التوبة مفتوح"، حسب تعبيره.

وأشار البذالي إلى أن صلاح أفطر لأنه كان يريد لعب كرة القدم وليس بسبب سفره، لافتا إلى أن الأمر يرجع إلى نية الإفطار.

يذكر أن النجم المصري كان قد تعرض لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب تدخل خشن من سيرجيو راموس، وستبعده هذه الإصابة لمدة ثلاثة أسابيع عن الملاعب ليلعب المباراة الثانية لمصر في كأس العالم.