الاتحاد المصري يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، حقيقة مشاركة النجم، محمد صلاح، في كأس العالم 2018 بروسيا، وأكد الاتحاد أن صلاح سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع وسيكون متاحا للمشاركة في المونديال.

ونشر الاتحاد المصري تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أكد فيها أن رئيسه، هاني أبوريدة، التقى بصلاح، ولفت إلى أن نجم ليفربول سيكون جاهزا للمشاركة في المونديال وأن مدة غيابه عن الملاعب ستكون ثلاثة أسابيع.

وكان قد تعرض النجم المصري لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تدخل عنيف من قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، ما أدى لمغادرة صلاح للملعب بعد نصف ساعة من البداية.

يعتبر صلاح الركيزة الأهم للمنتخب المصري في كأس العالم، وهو النجم الذي تعول عليه الجماهير المصرية لقيادة منتخب بلادها نحو الأدوار المتقدمة من المونديال الروسي.