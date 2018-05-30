كانت بداية ميسي في نادي Newell’s Old Boys في مسقط رأسه، روزاريو في الأرجنتين، وبعد التوقيع على عقد حرفياً كتب على منديل طعام، انتقل إلى برشلونة وكان بعمر صغير جداً، في الثالثة عشر من عمره
شاهد.. هكذا ورث ميسي عرش رونالدينيو في برشلونة
هكذا ورث ميسي عرش رونالدينيو في برشلونة
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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بعد التوقيع على عقد حرفياً كتب على منديل طعام، انتقل إلى برشلونة وكان بعمر صغير جداً، في الثالثة عشر من عمره.
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