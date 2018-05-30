شاهد.. هكذا ورث ميسي عرش رونالدينيو في برشلونة

كانت بداية ميسي في نادي Newell’s Old Boys في مسقط رأسه، روزاريو في الأرجنتين، وبعد التوقيع على عقد حرفياً كتب على منديل طعام، انتقل إلى برشلونة وكان بعمر صغير جداً، في الثالثة عشر من عمره