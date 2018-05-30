شاهد.. هكذا ورث ميسي عرش رونالدينيو في برشلونة

هكذا ورث ميسي عرش رونالدينيو في برشلونة

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
ليونيل ميسيرياضة كرة القدمكرة القدم
1:10

بعد التوقيع على عقد حرفياً كتب على منديل طعام، انتقل إلى برشلونة وكان بعمر صغير جداً، في الثالثة عشر من عمره.

كانت بداية ميسي في نادي Newell’s Old Boys في مسقط رأسه، روزاريو في الأرجنتين، وبعد التوقيع على عقد حرفياً كتب على منديل طعام، انتقل إلى برشلونة وكان بعمر صغير جداً، في الثالثة عشر من عمره

ليونيل ميسيرياضة كرة القدمكرة القدم