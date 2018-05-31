زين الدين زيدان يستقيل من منصبه كمدرب لنادي ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من منصبه كمدرب لنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك في مؤتمر صحفي من العاصمة الإسبانية، مدريد، وذلك بعد أقل من أسبوع على فوز ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "قررت عدم الاستمرار كمدرب لريال مدريد العام المقبل،" دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار.
ويذكر أن زيدان بدأ تدريب ربال مدريد في الرابع مع يناير/ كانون الأول خلفا لرافائيل بينيتز، وكان في السابق لاعبا في النادي الملكي الإسباني وحقق مع ناديه لقب أبطال أوروبا العام 2002.
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