بكلمات مؤثرة وعاطفية.. هكذا ودع لاعبو ريال مدريد زيدان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فجر المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أعلن استقالته من تدريب ريال مدريد، رغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أقل من أسبوع، وكان لهذا الخبر وقع كبير داخل نفوس لاعبي الريال الذين ودعوا مدربهم التاريخي بكلمات عاطفية ومؤثرة فماذا قالوا؟

سيرجيو راموس

نشر قائد الفريق الملكي، سيريجو راموس تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "لقد قررت أن تقول وداعا وأنت في القمة، عندما كنت لاعبا والآن كمدرب، شكرا على العامين والنصف الرائعين، إرثك لن يمحى أبدا، إحدى أجمل الصفحات في تاريخ نادينا العزيز".

مارسيلو

ودع مارسيلو مدربه بكلمات مؤثرة وكتب له على تويتر قائلا: "مستر زيزو، لقد تعلمت منك الكثير، لقد استمتعت كطفل بكل حصة تدريبية وكل نصيحة، أنت شخص خاص جدا بالنسبة لي، صنعت التاريخ بعملك، والتزامك وشغفك وبتواضعك قبل كل شيء".

كارفخال

أما الظهير الأيمن للريال، داني كارفخال، فكتب لزيدان قائلا: "أود فقط أن أشكرك على العامين والنصف كمدرب لنا، لقد كنت إنسانا محترفا كما كان مساعدوك، تعلمت كثيرا كلاعب وكشخص من اللعب تحت قيادتك، أتمنى لك التوفيق وشكرا مرة أخرى".

كروس

أما النجم الألماني، فأظهر جانبا من شخصيته الهادئة وودع زيدان بكلمات قليلة إذ كتب له فوق الصورة التي جمعته به ونشرها على تويتر: "شكرا مستر، لقد كان من دواعي سروري".

بنزيما ورونالدو

من المتوقع أن يودع كل من كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، مدربهما بكلمات مؤثرة، وذلك لأنه دافع عن الأول طيلة فترة وجوده في الريال وآمن به، كما حمى الثاني من الانتقادات التي طالته في النصف الأول من الموسم وساعده على إظهار أفضل ما لديه.