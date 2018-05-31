(CNN)-- صدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عشاق ريال مدريد بقرار استالته من ترديب الفريق الملكي بعد عامين ونصف على توليه المهمة، تاركا الفريق بعد تحقيقه لقبا للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب متتالية لدوري الأبطال
ملك مدريد يتنازل عن العرش.. زيدان يطوي صفحة خالدة ويرحل
زيدان يطوي صفحة خالدة ويرحل
رياضة
آخر تحديث منذ28 دقيقة.
1:24
بعد عامين وحمسة أشهر تقريبا على توليه دفة القيادة في ريال مدريد، أعلن زين الدين زيدان استقالته من منصبه كمدرب للفريق الملكي.
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