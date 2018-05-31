ملك مدريد يتنازل عن العرش.. زيدان يطوي صفحة خالدة ويرحل

زيدان يطوي صفحة خالدة ويرحل

رياضة
آخر تحديث منذ28 دقيقة.
ريال مدريدالكرة الذهبيةرياضة كرة القدمكرة القدمزين الدين زيدان
1:24

بعد عامين وحمسة أشهر تقريبا على توليه دفة القيادة في ريال مدريد، أعلن زين الدين زيدان استقالته من منصبه كمدرب للفريق الملكي.

(CNN)-- صدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عشاق ريال مدريد بقرار استالته من ترديب الفريق الملكي بعد عامين ونصف على توليه المهمة، تاركا الفريق بعد تحقيقه لقبا للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب متتالية لدوري الأبطال

ريال مدريدالكرة الذهبيةرياضة كرة القدمكرة القدمزين الدين زيدانكريستيانو رونالدو