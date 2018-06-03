تأشيرة المونديال.. الفراعنة بين السعي لإثبات الذات والتخوف من نقاط الضعف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يخوض المنتخب المصري بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد غياب دام 28 عاما، ويراهن المصريون على نخبة من نجومهم وعلى رأسهم نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لكن الجماهير المصرية تبقى متخوفة من الفكر الدفاعي للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، فما هي نقاط القوة والضعف لدى المنتخب المصري قبل المونديال.

منتخب صلاح

يعتبر عدد من متابعي "الفراعنة" أن المنتخب المصري لا يظهر بمستواه المعهود حين يغيب محمد صلاح عنه، وهو الأمر الذي يسعى لاعبو مصر لإبطاله في مباراة الأوروغواي في المونديال والتي من المتوقع أن يغيب عنها صلاح بسبب الإصابة.

الشباب وإثبات الذات

لا ينفك بعض المتابعين عن مقارنة الجيل الحالي لمصر بالجيل الذي كان يضم نخبة من النجوم وعلى رأسهم محمد أبوتريكة، لذلك يسعى اللاعبون الشباب في مصر لإثبات أن جيلهم يستحق المشاركة في المونديال ويستطيع تحقيق البطولات.

نقاط القوة

يمتلك المنتخب المصري قوة هجومية ضاربة على الأجنحة بوجود صلاح ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وغيرهم من اللاعبين البارزين، الذين تعول عليهم الجماهير المصرية، كما أن لدى مصر خط وسط مميز بوجود عبد الله السعيد ومحمد النني وطارق حامد، بالإضافة إلى خط الدفاع الذي يقوده أحمد حجازي.

نقاط الضعف

يعاني الفراعنة من عدم وجود مهاجم صريح بجودة عالية، وهو الأمر الذي لم تعتد عليه الجماهير المصرية التي شهدت وجود حسام حسن وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد زيدان وغيرهم من القناصين في السنوات السابقة.

يخشى متابعو المنتخب المصري من الضعف الدفاعي على مستوى الظهيرين، وستشكل الجبهة اليسرى على وجه التحديد خطرا كبيرا على المنتخب المصري إذا لم يظهر محمد عبد الشافي بمستواه المعهود، كما أن الجهة اليمنى قد تكون خاصرة رخوة إذا ما خانت اللياقة البدنية المخضرم أحمد فتحي.