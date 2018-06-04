هل تحمل صورة محمد صلاح هذه أخبارا مفرحة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور أسبوع على المباراة التي خرج فيها مصابا في كتفه، والقلق الكبير الذي عم بين عشاق نجم كرة القدم المصري، نشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على تويتر يبدو أنها تنذر بأخبار سعيدة.

فقد ظهر صلاح في الصورة وهو يرفع يده اليسرى، وكتب تحت الصورة: "شعور جيد."

وعقب تغريده بهذه الصورة، التي حصدت أكثر من 250 ألف إعجاب، هنأ عشاق النجم المصري بالسلامة، متمنين أن يعود سريعا للعب في المنتخب المصري ضمن نهائيات كأس العالم.

