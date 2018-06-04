السعودية تخسر أمام بيرو خلال استعداداتها لكأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب بيرو، في المباراة التحضيرية التي جمعت الفريقين، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتقدمت البيرو عند الدقيقة 20 عبر أندريه كاريو، قبل أن يضيف باولو غاريرو الهدف الثاني عند الدقيقة 41، وينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لبيرو.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب السعودي العودة في المباراة لكنه لم يشكل خطورة تذكر على مرمى خصمه، ليعاقبه المنتخب الأمريكي الجنوبي بالهدف الثالث عند الدقيقة 64، عبر غاريرو.

لم يظهر المنتخب السعودي بمستواه المعهود بالمباراة، لكن هذه المباراة ستكون درسا هاما للصقور لمواجهة أوروغواي في المونديال، والتي تتشابه في طريقة اللعب مع بيرو.

وسيخوض الأخضر مباراة ودية أمام بطل العالم، ألمانيا، قبل التوجه إلى روسيا لخوض غمار المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، وليكون أول منتخب عربي يخوض افتتاح كأس العالم.