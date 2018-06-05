في المونديال الـ21.. إليك أبرز من سيرتدي القميص "21" في روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة النسخة رقم 21 من كأس العالم، والتي من المقرر أن تستضيفها روسيا خلال الشهر الجاري، نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين سيرتدون القميص رقم 21 في المونديال.

إدينسون كافاني

سيقود نجم نادي باريس سان جيرمان هجوم منتخب الأوروغواي في كأس العالم إلى جانب، نجم نادي برشلونة، لويس سواريز، وتعلق جماهير الأوروغواي آمالها على كافاني للوصول بمنتخب بلاده إلى أدوار متقدمة من كأس العالم.

باولو ديبالا

سيخوض مهاجم يوفنتوس أول مونديال له بقميص منتخب بلاده، وتعول الجماهير الأرجنتينية على ديبالا الذي يعد من أفضل اللاعبين الشباب في القارة الأوروبية حاليا، لمساندة النجم ليونيل ميسي في الخطوط الأمامية لـ"راقصي التانغو".

ديفيد سيلفا

سيقود "مايسترو" نادي مانشستر سيتي خط وسط منتخب إسبانيا في المونديال إلى جانب أندريس إنييستا، ويعلق منتخب "لا روخا" آماله على سيلفا في صناعة اللعب والوصل بين الدفاع والهجوم خلال كأس العالم.

محمود تريزيغيه

يعول المنتخب المصري على الجناح الأيسر، تريزيغيه، والذي يعد من أهم مفاتيح اللعب الهجومية للفراعنة، وسيحاول اللاعب الشاب خلق توازن هجومي ودفاعي على الجبهة اليسرى لأبناء المحروسة في كأس العالم.

نيمانيا ماتيتش

سيكون نجم نادي مانشستر يونايتد الركيزة الأساسية في خط وسط منتخب صربيا بكأس العالم، وذلك بفضل خبرته وقدرته على التحكم بالنسق في وسط الميدان، لذلك تنتظر الجماهير الصربية من ماتيتش تقديم مونديال يليق بسمعته التي اكتسبها من تألقه في تشيلسي واليونايتد.