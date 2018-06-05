شاهد.. هل هذه أكثر تصريحات إبراهيموفيتش إثارة للجدل؟

هل هذه أكثر تصريحات إبراهيموفيتش إثارة للجدل؟

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
كرة القدمالسويدCOPA90
1:03

نستعرض لكم في هذا الفيديو بعضاً من أكثر تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش إثارة للجدل.

(CNN)-- من قوله بأنه أرسل منتخب الدنمارك بأكمله إلى الاعتزال في عام 2016، إلى رفضه طلب أرسين فينغر لحضور تجارب الأداء في أرسنال عندما كان بعمر 17 عاماً، نستعرض لكم في هذا الفيديو بعضاً من أكثر تصريحات لاعب كرة القدم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، إثارة للجدل.

كرة القدمالسويدCOPA90