رئيس اتحاد الأرجنتين يكشف سبب إلغاء ودية القدس.. ويعتذر لإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، الأربعاء، عن سبب إلغاء ودية منتخب "راقصي التانغو" مع الفريق الإسرائيلي في القدس والتي كان من المقرر أن تكون المواجهة الأخيرة للأرجنتين قبل السفر إلى روسيا لخوض كأس العالم 2018.

وقال تابيا: "لقد تلقينا العديد من التهديدات خلال الـ72 ساعة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفعنا لاتخاذ قرار بعدم السفر"، وأضاف: "كرة القدم ليست أكثر من رياضة عالمية تتجاوز الحدود، ويجب أن يُنظر إليها بهذه الطريقة".

وتابع رئيس الاتحاد الأرجنتيني حديثه عن كرة القدم قائلا: "إنها مباراة من 90 دقيقة، تبدأ وتنتهي على أرضية الملعب ولا علاقة لها بالعنف"، حسب تعبيره.

وتوجه تابيا بالاعتذار للمجتمع الإسرائيلي قائلا: "مسؤوليتي كرئيس للاتحاد الأرجنتيني، هي الحفاظ على صحة وسلامة بعثة المنتخب، وقد اتخذت هذا القرار، أود أن أعتذر للمجتمع الإسرائيلي، لم يتم اتخاذ القرار بدافع معاداة إسرائيل أو المجتمع اليهودي بل على العكس".

وكانت الأرجنتين قد قررت إلغاء المباراة الودية الأخيرة لها قبل التوجه إلى روسيا مع المنتخب الإسرائيلي في القدس، والتي كان من المقرر أن تقام السبت المقبل.