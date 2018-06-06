محمد صلاح يكشف عن مشاعره بعد الإصابة.. ويتحدث عن كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النجم المصري، محمد صلاح، عن المشاعر التي انتابته عند تعرضه لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وأشار إلى أهمية اللعب بقميص المنتخب المصري.

وقال صلاح في حوار له مع موقع Bleacher Report: "أنا إنسان وأشعر بالألم وكنت أفكر بنهائي دوري أبطال أوروبا، ثم بدأت بالتفكير بكأس العالم، لا يمكنك أن تفكر بالمونديال وأنت تلعب نهائي دوري الأبطال".

وعن وصول مصر لكأس العالم قال الفرعون المصري: "لقد أراد الشعب المصري أن نشارك في كأس العالم مجددا"، وتابع: "من الجيد أن نكون في كأس العالم لن يكون علينا ضغوطات، وذلك لأن العالم ينظر لنا وكأننا لا نستحق المشاركة وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، لن يُفرض ضغط على اللاعبين ولكن إن سألتني عما نقوله فيما بيننا في المنتخب، فالأمر مختلف تماما".

ولفت صلاح إلى أن اللعب بقميص المنتخب يختلف عن اللعب للنادي، وذلك لأن اللاعب يشعر أنه "يحارب" من أجل وطنه، لذلك فهو يلعب بعاطفة وشغف أكبر.