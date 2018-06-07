مصر تخسر أمام بلجيكا في آخر التجارب الودية قبل المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي في الظهور الأخير له قبل التوجه إلى روسيا لخوض أولى مبارياته أمام الأوروغواي في كأس العالم 2018.

وقدم المنتخب المصري مستوى جيدا في أول 25 دقيقة من الشوط الأول، لكنه تلقى الهدف الأول عند الدقيقة 27، عبر روميلو لوكاكو، قبل أن يضيف إيدين هزارد الهدف الثاني لبلجيكا عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، تغير أداء "الفراعنة" بدخول محمود تريزيغيه، الذي كان مصدر خطر على الدفاع البلجيكي، لكن تردد المهاجمين أمام المرمى والتأخر باتخاذ القرار منع مصر من تسجيل هدف تقليص الفارق، ليسجل مروان فيلايني، الهدف الثالث لبلجيكا عند الدقيقة 91، وتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

يذكر أن هذه هي التجربة الأخيرة للمنتخب المصري قبل التوجه إلى روسيا لخوض منافسات كأس العالم 2018، حيث سيلعب أمام الأوروغواي في أولى مبارياته في المونديال.