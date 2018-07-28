دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انفصل المحلل الرياضي واللاعب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، عن قنوات Bein Sports القطرية مجددا، بعد أن عاد ليعمل ضمنها خلال مباريات كأس العالم 2018، وأعلن أنه سيقدم "برنامج عالمي" مع قناة "بيراميدز" التابعة للنادي الذي يملكه رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ.

وقال ميدو في تغريدة نشرها، السبت: "أشكر مسؤولي بي ان سبورت على تجربة كأس العالم وأشكر زملائي الأعزاء على هذه التجربة المميزة وأتمنى دائماً الخير لأخواتي القطريين اللي ما شوفت منهم بكل صراحه الا كل خير.. يا رب الأمور تتعدل قريب ويتصالح الجميع".

في السياق ذاته، كشف اللاعب المصري السابق أنه سيقدم "برنامج عالمي" يستضيف فيه نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى من مراكز التدريب، عبر قناة بيرامديز.

وكان آل الشيخ قد ساهم بشراء نادي "بيراميدز" والذي كان يسمى سابقا بـ"الأسيوطي سبورت" بعد أن اعتذر عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري إثر خلافات مع إدارة محمود الخطيب.

يذكر أن ميدو كان قد أعلن خروجه من مجموعة القنوات القطرية، بعد الأزمة الخليجية-القطرية، قبل أن يعود مجددا لـBein Sports قبل انطلاق مشوار مصر بكأس العالم 2018.