بعد اتهامات "العمليات السوداء" لقطر.. بلاتر يشير إلى دور ساركوزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ادعى جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي تدخل سياسيا من أجل فوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022، وذلك مع تجدد الاتهامات ضد قطر بعد تقرير صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية عن لجوء الدوحة إلى "عمليات سوداء" لتشويه منافسيها.

وقال بلاتر، عبر حسابه على "تويتر"، إن "قطر متهمة بتشويه سمعة المنافسين الآخرين! الحقيقة هي أن قطر فازت بعد التدخل السياسي من قبل الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي لنائب رئيس الفيفا، (ميشيل) بلاتيني"، مضيفاً أن المعلومات المتصلة بالموضوع موجودة في كتابه "حقيقتي" (Ma verité).

وكان بلاتر أشار، في مقابلة له مع هيئة "راديو تلفزيون سويس" السويسرية العامة، في مايو / أيار الماضي، إلى أن "التدخل السياسي والمباشر لفرنسا" هو ما غير نتائج حق استضافة كرة القدم. وأوضح أن قطر "غيرت وجه النتائج المتوقعة عندما طلب ساركوزي من بلاتيني وأتباعه التصويت لقطر"، مضيفاً أن "الصفقة حملت طابعاً صناعياً واقتصادياً وتجارياً".

وفي السياق ذاته، نفت اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم 2022، الأحد، تقرير صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية التي أشارت إلى خرق الدوحة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر الضلوع بـ"عمليات سوداء" من أجل الفوز بحق تنظيم المونديال.

وأثار فوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022 جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، بعد أن كشفت عدة تحقيقات عن عمليات رشوة محتملة قدمتها الدوحة لاتحادات أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص من أجل دعم ملفها.