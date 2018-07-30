سلطان بن سحيم عن استضافة قطر مونديال 2022: حلقة في "الفساد الأعظم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد المعارض القطري، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، هجومه على الحكومة القطرية، الإثنين، متهما إياها بـ"الفساد"، وذلك في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بشأن آخر تطورات ملف استضافة الدوحة منافسات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2022.

ونفت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، الأحد، تقرير صحيفة Sunday Times البريطانية التي أشارت إلى خرق الدوحة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر الضلوع بـ"عمليات سوداء" من أجل الفوز بحق تنظيم المونديال.

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ورأى الشيخ سحيم أن "فساد النظام القطري في استضافة كأس العالم ليس إلا حلقة في الفساد الأعظم الذي يمارسه النظام ويسيئ لسمعة بلادي دولياً"، حسبما جاء في حسابه عبر موقع "تويتر".

وتساءل: "هل توقعوا أن ينجوا من فسادهم في شراء الذمم؟!"، ليضيف بعدها: "إذا كانت هذه المرة كشفت الأدلة والبراهين عن فساد جديد للنظام القطري في استضافة كأس العالم، فإن القضايا التي لم يتم كشفها أضعاف مضاعفة والقادم أعظم لهذا النظام"، معتبرا أن "الفساد جزءًا أساسيًا من عقيدة النظام القطري"، حسب رأيه.

وطرح مجموعة من الأسئلة في ختام تغريداته، قائلا: "من يصدق: 500 مليون دولار أسبوعياً كلفة استضافة كأس العالم 2022؟! من يصدق: 200 مليار دولار الكلفة الإجمالية للاستضافة؟! من يصدق: هذه أغلى استضافة في التاريخ لكأس عالم؟!"، ليستكمل بعدها: "كل هذا الإنفاق المهول فقط من أجل نزوات النظام وليس لحاجة فعلية لبلادنا"، حسب تعبيره.