من هو شريك ميسي الجديد في التدريب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته أنطونيلا روكيزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على صفحتها على إنستغرام، يظهر فيه ميسي وهو يقوم ببعض التدريبات ولكن هذه المرة لم يكن زميله أي من رفاقه في الفريق أو المنتخب او حتى أي لاعب وإنما كان كلبه "هالك".

ويعرف "هالك" بضخامته وكبر حجمه، كما أنه أثار ضجة كبيرة سابقاً على مواقع التواصل بسبب كبر حجمه البالغ، فـ"هالك" من نوع "بول ماستيف" وهي فصيلة هجينة بين "البولدوغ" و"الماستيف"، معروفة بكبر حجمها وقوتها، ومشهورة أيضاً بالشجاعة ولطفها تجاه الكبار والصغار.

ويذكر أيضاً أن "أنطونيلا" زوجة "ميسي" قد نشرت الفيديو من دون كتابة أي تعليق عليه.