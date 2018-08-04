ثاني سعودي يحقق اللقب.. مساعد الدوسري بطلا لكأس العالم بلعبة "Fifa"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج مساعد الدوسري بلقب بطولة العالم للعبة الفيفا 2018، ليكون ثاني سعودي يحقق هذا اللقب بعد عبد العزيز الشهري الذي فاز بلقب البطولة عام 2015.

ففي النسخة رقم 14 للبطولة التي بدأت تكتسب شعبية كبرى على مستوى العالم، وفي العاصمة البريطانية، لندن، نجح الدوسري بالفوز على البلجيكي ستيفانو بينا، بنتيجة أربعة مقابل لا شيء في المجموع العام.

وبعد فوزه باللقب عبّر اللاعب السعودي عن فخره بالإنجاز الذي حققه قائلا: "فخور جدا بأن أجعل وطني فخورا، هذا هو هدفي الأول، باستطاعتك أن ترى حجم الفخر الذي هم فيه (الجماهير السعودية)".

وصل الدوسري إلى المرحلة النهائية رفقة 31 لاعبا، بعد أن تأهلوا من أصل 20 مليون مشارك في التصفيات، ليشق طريقه نحو اللقب الثاني للمملكة في هذه البطولة.

يذكر أن اللاعب السعودي سيتحصل على جائزة بقيمة 250 ألف دولار، كما سيحمل النسخة الجديدة من كأس البطولة، التي توج بها مواطنها الشهري عام 2015.