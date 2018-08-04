ترامب يهاجم ليبرون جيمس بعد مقابلته مع CNN: من الصعب أن يبدو ذكيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، بعد أن ظهر الأخير بمقابلة مع CNN الإثنين، وتم بثها مجددا الجمعة.

قال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد كان محاور ليبرون جيمس، أكثر المقدمين غباء، دون ليمون، لقد جعل جيمس يبدو ذكيا، وهذه مهمة ليست بالسهلة".

وختم الرئيس الأمريكي تغريدته قائلا: "أحب مايكل"، في إشارة إلى الجدل الدائر عمن هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة السلة الأمريكية، الأسطورة المعتزل مايكل جوردان أم ليبرون جيمس.

كان قد ظهر نجم نادي لوس أنجلوس ليكرز، في لقاء مع ليمون عبر CNN الإثنين وناقش في هذه المقابلة عدة قضايا، من ضمنها الجوانب السياسية في أمريكا، ونوّه إلى ترامب يستخدم الرياضيين لخلق التفرقة في البلاد، وأضاف قائلا: "لا يمكنني أن أبقى صامتا"، على حد تعبيره.