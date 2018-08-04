دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي "بيراميدز إف سي"، مجددا ليتصدر الساحة الرياضية المصرية، مساء الجمعة، حيث أثار الجدل بالهجوم على عدد من اللاعبين المصريين.

هجوم آل الشيخ- الذي تصدر محرك البحث الشهير Google ضمن الكلمات الأكثر بحثا في مصر- جاء بعد أول مباراة لفريقه تحت المسمى الجديد "بيراميدز" في الدوري العام الممتاز لكرة القدم بمصر، والتي انتهت بتغلبه على فريق إنبي بهدف دون رد.

وفي مداخلة هاتفية على قناة "بيراميدز"، التي انضمت لساحة الإعلام الرياضي في مصر مثل فريقه الذي كان اسمه "الأسيوطي"، رفض آل الشيخ، مالك القناة والنادي، مسلك بعض الشخصيات بشأن تجربته الجديدة.

وتحدث آل الشيخ عن الفنان المصري أحمد السعدني ولاعبين بالنادي الأهلي سابقين وحاليين، وهم: محمد فضل وسعد سمير أحمد فتحي وطه إسماعيل وعماد متعب، بالإضافة إلى هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي.

المداخلة الهاتفية، التي حظيت بمتابعة من قبل المواقع الإخبارية والرياضية في مصر، شهدت تساؤل آل الشيخ عن سبب "زعل" إسماعيل من تجربته في نادي بيراميدز، فيما قال عن فضل، لاعب النادي الأهلي السابق: "يطلع في قناة تانية ناقلة للدوري وينتقد التجربة، وهو بيمثل نادي، طب افصلوه عن النادي عشان لما نتكلم عليه ما يبقاش بنتكلم على النادي اللي هو فيه، ويا سبحان الله لما هو يشتغل في قناة يبقى شخص كويس، ولما شخص تاني يشتغل في قناة تانية يبقى شخص مجرم وخاين وبايع للمبادئ".

وتساءل آل الشيخ في حديثه عن فضل: "لما أنت مش مقتنع بالتجربة بتجري ورا الناس اللي بتشتغل معايا ليه عشان تشتغل في القناة؟". ولم يسلم متعب من نقد مالك نادي بيراميدز الذي قال: "بتجري ورايا ليه؟، وعرضت عليا أعملك مباراة اعتزال ولما رفضت، كتبت تويتة تقول اوعى تغير مبادئك"، في إشارة إلى التغريدة التي كتبها لاعب الأهلي المعتزل مؤخرا عبر حسابه على "تويتر"، تعليقا منه على شعار "غير مبادئك" الخاص بالفريق المنضم باسمه الجديد إلى الدوري المصري. كما قال آل الشيخ إن سمير وفتحي يريدان الانضمام إلى "بيراميدز".

وفي صفحته على موقع "فيسبوك"، احتفى آل الشيخ بفوز فريقه الأول، قائلا: "نادي بيراميدز هو النادي الوحيد الذي لم يهزم في تاريخه.. حسب إحصاءات الفيفا.. روح الفانلة الزرقاء".

نادي بيراميدز هو النادي الوحيد الذي لم يهزم في تاريخه ... حسب إحصاءات الفيفا... روح الفانيلة الزرقاء 💪 Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Friday, August 3, 2018

في الوقت نفسه، نقل موقع "يلا كورة"، أحد المواقع الرياضية الشهيرة في مصر، تصريحات لفضل ردا على حديث آل الشيخ بحقه.

فضل، الذي يشغل حاليا منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قال على الهجوم الذي تعرض له من آل الشيخ: "لن أرد هذه المرة على هجوم تركي آل الشيخ ضدي احتراماً للشعب السعودي لاسيما وأنه يشغل منصب كبير في السعودية."

وأضاف فضل: "إذا أخطأ تركي آل الشيخ مرة أخرى في حقي وهاجمني فلن ألتزم الصمت وسأرد بقوة، أنا رجل قانون وأعرف أجيب حقي كويس، المرة القادمة سيكون ردي عليه بالقانون واللسان."

ورداً على سؤال عما إذا كان طلب الإنضمام لقناة بيراميدز، قال فضل: "أقسم بالله العظيم لم أطلب من أحد الإنضمام لقناة بيراميدز، هذا كلام لا أساس له من الصحة، وعليه أن يثبت صحة كلامه والبينة علي من ادعي.. اثبت كلامك."

وتابع: "استمرار تركي آل الشيخ في الهجوم على مسؤولى الأندية المصرية سيؤثر سلباً على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، لذا أقول له كفى هجوماً، والسؤال هنا لماذا يتابع تركي آل الشيخ قناة أون سبورت ياريت يركز في قناته بيراميدز"، حسب تعبيره.

ورد آل الشيخ على تصريحات فضل، وذلك عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلا: "مدخلهاش شعوب... الشعوب ليس لها علاقه ولن يهزها تافه مثلك! أنا مش ثرد باك في نادي درجة ثالثة! إذا أردت أن تعمل من نفسك بطل أعمل نفسك بطل مع من في حجمك.. هل يحتاج كلامي للتوضيح؟"، حسب قوله.

مدخلهاش شعوب... الشعوب ليس لها علاقه ولن يهزها تافه مثلك ! انا مش ثرد باك في نادي درجة ثالثه! اذا اردت ان تعمل من نفسك بطل اعمل نفسك بطل مع من في حجمك ... هل يحتاج كلامي للتوضيح؟ Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Friday, August 3, 2018

وجات كلمات آل الشيخ الأخيرة بعدما كتب فضل في حسابه على موقع "فيسبوك" دون الإشارة إلى مالك "بيراميدز": "كرامة مصري هي كرامة شعب.. أتمنى الرسالة تكون وصلت"، حسب قوله.