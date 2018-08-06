بعد أكثر من 22 عاما.. الحضري يعلن اعتزاله اللعب دوليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، عصام الحضري، اعتزاله دوليا بعد أكثر من 22 عاما قضاها حارسا للفراعنة.

نشر الحضري خبر اعتزاله عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك مؤكدا أنه لم يكن ينتظر قدوم هذه اللحظة، لكنه ارتأى أن الوقت المناسب قد حان لـ"تعليق القفاز"، بعد أن حقق كل ما كان يحلم به مع منتخب بلاده.

واستعرض الحارس الملقب بـ"السد العالي" إنجازاته مع "الفراعنة"، والتي تضمنت تحقيق بطولة أمم أفريقيا أربع مرات، والحصول على لقب أفضل حارس في البطولة أربع مرات، بالإضافة للوصول إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

أصبح الحضري أكبر حارس سنا يشارك في المونديال، بعد أن لعب مباراة السعودية في كأس العالم الأخير وهو بسن الـ45، ليدخل تاريخ البطولة من أوسع أبوابه.