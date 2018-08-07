دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقترب نجم الوسط الإماراتي، عمر عبد الرحمن، من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي قادما من العين، في صفقة إعارة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون ريال سعودي، وفقا لتقارير إعلامية، وفي هذه المناسبة، نستذكر كيف منحت جماهير الهلال، "عموري" لقب أفضل لاعب عربي باستفتاء CNN بالعربية لموسم 2016/2017.

أجرى موقعنا استفتاء لأفضل لاعب عربي في ذلك الموسم، وكان عموري مرشحا إلى جانب نجم الأهلي السعودي، السوري عمر السومة، والنجم المصري محمد صلاح الذي كان لاعبا لروما حينها، ونظيره الجزائري رياض محرز الذي كان لاعبا بصفوف ليستر سيتي الإنجليزي.

فبعد أن تصدر السومة السباق في الساعات الأولى للاستفتاء، أطلقت جماهير الهلال حملة على موقع تويتر لدعم اللاعب الذي ارتدى قميص فريقها خلال الفئات السنية قبل رحيله إلى الإمارات.

ونجحت جماهير "الزعيم" بقلب الطاولة لصالح عمر عبد الرحمن، ليفوز بنسبة 43 في المائة، مقابل 37 في المائة للسومة من مجمل الأصوات الذي بلغ 118 ألف و118 صوتا.

بعد الفوز بالاستفتاء، وجه عموري رسالة لجماهير الهلال عبر CNN بالعربية قال فيها: "سأعمل على إرضاء جميع الجماهير العيناوية والإماراتية والخليجية وخصوصاً جماهير الهلال التي رجحت من كفة عمر في موازين المنافسة على أفضلية الفوز بلقب أفضل لاعب عربي".

وبشأن صفقة انتقاله للزعيم، تداول ناشطون ووسائل إعلامية أنباء تؤكد أن صفقة انتقال "المايسترو" للهلال قد تمت بالفعل، وذلك بعد منافسة بين الهلال والنصر على ضمه.

وذكرت وسائل إعلام رياضية سعودية، أن "‘عموري" سينتقل على سبيل الإعارة لصفوف "الموج الأزرق" بصفقة ستكون الأغلى في السعودية والخليج، إذ ستبلغ 60 مليون ريال سعودي.