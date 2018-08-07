لوفرين: محمد صلاح غضب مني لأني لم أطلب له قهوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الشخص الذي يقف بجوار محمد صلاح؟.. سؤال ردده عدد من متابعي نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

ومساء الإثنين، نشر صلاح- الشهير أيضا بـ"أبو مكة"- صورة جمعته مع الممثل الإنجليزي دانيال كريج، بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند".

وكان كريج زار غرفة تغيير الملابس لنادي ليفربول حين كان لاعبوه متواجدين في الولايات المتحدة خلال مشاركتهم في منافسات الكأس الدولية للأبطال.

وحينها، نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو يجمع صلاح وكريج وعدد من اللاعبين.

وتوالت التعليقات على صلاح عبر موقع "تويتر"، التي كان من بينها: "فيه ناس متعرفش مين اللي جنب صلاح، ودي قمة العالمية لصلاح".

وجاءت التعليقات على النحو التالي: