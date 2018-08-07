بوغبا في حيرة بين اللعب إلى جانب ميسي أو رونالدو.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يتنازع ناديا يوفنتوس وبرشلونة على ضم النجم الفرنسي بول بوغبا، من مانشستر يونايتد، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالي في إنجلترا، ليقع اللاعب في حيرة بين اللعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تسابقت الصحف الإسبانية والإيطالية على نشر تقارير تبرز قرب انتقال بوغبا إلى برشلونة أو يوفنتوس، وذلك بسبب رغبة اللاعب بالرحيل عن صفوف اليونايتد إثر عدم رضاه عن الطريقة التي يوظفه بها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبينما تتناقل صحف إيطاليا وإسبانيا هذه الأنباء، تظهر صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، لتقول إن النجم الفرنسي لن يستطيع تحقيق رغبته بسهولة، وذلك بسبب معارضة مورينيو لرحيله الصيف الحالي.

في نفس السياق، وبين تصديق أو نفي للتقارير التي تتداولها الصحف، يجد بوغبا نفسه مضطرا للاختيار بين اللعب إلى جانب رونالدو في يوفنتوس أو مع ميسي في برشلونة.

وكانت قد أبرزت إحدى الصحف الكتالونية معلومات تشير إلى أن برشلونة يستند إلى رغبة النجم الفرنسي باللعب إلى جانب ميسي، في المعركة التي يخوضها مع يوفنتوس.

بالمقابل، يراهن فريق "السيدة العجوز" على الحنين للماضي عند بوغبا، الذي عاش مرحلة مميزة مع اليوفي قبل أن يحط رحاله في صفوف الشياطين الحمر، ويدرك يوفنتوس حق الإدراك أن عودة النجم الفرنسي ستشكل إضافة كبيرة على أصعدة عدة من بينها التسويق، بعد نجاحه باستقطاب رونالدو.

ورغم أن المستقبل لا يزال مجهولا بالنسبة للنجم الفرنسي الذي خطف الأضواء خلال مونديال روسيا، إلا أن المؤكد أن بقاءه أو رحيله عن صفوف اليونايتد سيكون بيد مورينيو، وفي حال بقائه ستطرح الأسئلة عن أداء بوغبا الموسم المقبل، بسبب تاريخ المدرب البرتغالي مع اللاعبين الذين يبقون في صفوف فريقه بعد أن أبدوا رغبتهم بالانتقال.