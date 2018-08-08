بصفقة تبادلية.. كورتوا إلى ريال مدريد وكوفاسيتش إلى تشيلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن تشيلسي الإنجليزي عن توصله لاتفاق مع ريال مدريد، لرحيل حارسه البلجيكي، تيبو كورتوا، إلى صفوف الفريق الملكي، مقابل قدوم لاعب خط الوسط الكرواتي، ماتيو كوفاسيتش، على سبيل الإعارة لصفوف "البلوز".

كشف تشيلسي عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، عن رحيل حارسه البلجيكي إلى صفوف "الميرينغي"، دون أن يعلن عن قيمة الصفقة، وذلك بعد أن غاب كورتوا عن تدريبات فريقه خلال الأيام الماضية وأبدى رغبته بارتداء قميص ملوك مدريد.

بالمقابل، أكد الفريق اللندني أنه سيضم كوفاسيتش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليدعم خط وسطه خلال الموسم المقبل، بعد أن فشل "كوفا" بفرض اسمه كلاعب أساسي مع الريال.

وكان كورتوا قد وصل إلى تشيلسي قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، ليتألق بقميص الفريق الأزرق، قبل أن يقرر الرحيل بعد مونديال روسيا، ليخوض تجربة جديدة في مدريد ويلعب أساسيا على حساب الكوستاريكي كيلور نافاس، وفقا لتوقعات المراقبين.

يذكر أن صفقة الحارس البلجيكي، واجهت اعترضا من بعض مشجعي الريال الذين أبدوا رضاهم عن أداء نافس خلال المواسم الماضية وطالبوا بالتعاقد مع لاعب بمركز يشكل نقطة ضعف للفريق مثل مركز قلب الهجوم بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.