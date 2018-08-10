دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية، الجمعة، تأمينها لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة ما بين عامي 2019 و2022.

ونقلت مجموعة القنوات في صفحتها بتويتر على لسان ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لبي ان سبورتس، قوله: "يشرفنا أن تضع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز مرة أخرى ثقتها في مجموعة beIN الإعلامية وقنوات beIN SPORTS لتكون ناقلها الرسمي وراعي منتجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وتابع الخليفي قائلا: "الدوري الإنكليزي الممتاز هو واحد من أروع الدوريات في عالم كرة القدم، ونحن سعداء بأن نواصل تقديم هذا المحتوى الممتاز بشكل حصري لمشتركينا لعدة سنوات قادمة."

وأضاف: "حن سعداء بأن نواصل شراكتنا مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بالترويج لعلامته التجارية وقاعدته الجماهيرية الآخذة في الاتساع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الطريق نحو قطر 2022."