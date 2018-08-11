لم يفقد بريقه.. إنييستا يسجل هدفا مذهلا مع فريقه الياباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم يفقد النجم الإسباني أندريس إنييستا، بريقه، رغم انتقاله إلى الدوري الياباني خلال سوق الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة، إذ سجل هدفا رائعا ليكون الأول له مع فريقه الجديد، الجمعة.

استلم "الرسام" الكرة على طريقة المعهودة (نصف دائرة)، ليضعها أمامه وينفرد بالحارس، قبل أن يراوغه ويضع الكرة ببرودة أعصاب في مرمى الخصم.

وكتب إنييستا تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، السبت، قال فيها: "سعيد جدا بالفوز الذي حققناه اليوم، إلى الأمام يا فيسيل كوبي، أتطلع لمباراة الأربعاء".

حط "الرسام" رحاله في فريق فيسيل كوبي الياباني، قادما من برشلونة، بعد 16 عاما قضاها بين أسوار الفريق الكتالوني وحقق خلالها الكثير من الألقاب على المستويين القاري والمحلي.

يذكر أن إنييستا يبلغ من العمر 34 عاما، ورغم ذلك لا يزال محتفظا بقدراته ومهاراته المذهلة، والتي أظهر جزءا منها خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2018 بروسيا.