بأول قمم الموسم الجديد.. مانشستر سيتي يلحق بأرسنال خيبة مبكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول قمم الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكّن مانشستر سيتي من الفوز على أرسنال بهدفين نظيفين، ليلتحق بركب الفرق الكبرى التي حققت نتائج إيجابية في الجولة الأولى.

فعلى أرضية ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية، لندن، تقدم السيتي عند الدقيقة 14 عبر الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي برناردو سيلفا، الهدف الثاني للمواطنين، عند الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالح مانشستر سيتي.

يذكر أن السيتي التحق بمانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وتوتنهام، الذين نجحوا بتحقيق الفوز خلال الجولة الأولى، في حين تعرضت جماهير أرسنال لخيبة مبكرة في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.