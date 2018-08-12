لم ينتظر سوى 19 دقيقة.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه في الموسم الحالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – افتتح النجم المصري أهدافه بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل الهدف الأول لليفربول في مرمى ويست هام يونايتد، في الجولة الأولى من الموسم الحالي من "البريميرليغ".

ولم ينتظر سوى 19 دقيقة حتى يضع بصمته على الهدف الأول له خلال الموسم الحالي، بعد أن تلقى كرة من الجناح الأيسر وأسكنها في شباك ويست هام.

عزز ليفربول تقدمه بعد هدف صلاح، عبر اللاعب السنغالي ساديو ماني الذي سجل الهدف الأول له أيضا خلال الموسم الحالي عند الدقيقة 47، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الريدز" بهدفين نظيفين.

يذكر أن هذا الهدف هو الأول للفرعون المصري في المباريات الرسمية منذ هدفه في مرمى السعودية خلال مباريات كأس العالم 2018 بروسيا.