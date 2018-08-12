محمد صلاح يعانق طفلاً اقتحم الملعب خلال مباراة ويست هام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رغم أنه لفت الأنظار بتسجيله الهدف الأول له خلال الموسم الحالي في المباراة الأولى، إلا أن النجم المصري محمد صلاح وجد طريقا آخر إلى قلوب محبيه ومشجعيه بعد أن احتضن طفلاً اقتحم الملعب لمعانقته، في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وويست هام يونايتد، الأحد.

فبينما كان ليفربول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، اقتحم أحد المشجعين الصغار أرضية الملعب وتوجه نحو صلاح، ليقوم النجم المصري بمعانقته وتبادل بعض الكلمات معه قبل أن يطلب منه مغادرة الملعب.

غادر الطفل الملعب، وأضاف "الريدز" بعد ذلك الهدف الرابع عبر الإنجليزي دانييل ستوريدج، الذي أكمل الرباعية التي افتتحها صلاح بأول أهدافه خلال الموسم الحالي.

واعتلى ليفربول صدارة التصنيف العام للدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الفوز العريض متفوقا على مانشستر سيتي واليونايتد وتوتنهام وتشيلسي وواتفورد وكريستال بالاس وبورنموث بفارق الأهداف.

يذكر أن الجولة الأولى من "البريميرليغ" شهدت تسجيل 25 هدفا، ولم تحدث بها مفاجآت كبرى إذ حققت كل الفرق الكبرى الفوز باستثناء أرسنال الذي خسر أمام السيتي.