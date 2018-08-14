ميدو يكشف عن مباراة بين نجوم مصر ونجوم العالم بحضور 70 ألف متفرج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النجم المصري أحمد حسام (ميدو) عن مباراة سيخوضها رفقة عدد من النجوم المصريين السابقين، في مواجهة عدد من نجوم العالم السابقين أيضاً، بمباراة قال إنها ستشهد حضوراً جماهيرياً يصل إلى 70 ألف متفرج.

قال ميدو في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إنه سيخوض مباراة رفقة عصام الحضري وحسام وإبراهيم حسن وهاني رمزي وحازم إمام ومحمد بركات وغيرهم من النجوم، ضد نجوم العالم المعتزلين.

وكشف اللاعب المصري السابق، أن الفريق الآخر سيضم كل من فرانشيسكو توتي وروبيرتو كارلوس ورونالدينيو ومايكل بالاك وريفالدو وغيرهم.

لم يحدد ميدو مكان إقامة اللقاء، إلا أنه توقع أن يصل الحضور الجماهيري للمباراة إلى 70 ألف متفرج، حسبما قال في نفس التغريدة.