مرتضى منصور بعد إعلان ناديه وقف النشاط الرياضي: الزمالك هرم ورئيسه أسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لحين انتهاء المؤامرة على النادي".. بهذه الكلمات أعلن نادي الزمالك المصري، السبت، قراره الخاص بـ"إيقاف النشاط الرياضي بما فيه كرة القدم"، حسبما أعلن في حسابه على موقع "تويتر".

ونقل موقع نادي الزمالك تصريحات رئيسه مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المصري، خلال مؤتمر صحفي عقده بالنادي تحدث فيه عن "مخالفات مالية" في الفترة التي سبقت توليه منصبه القيادي.

وقال منصور عن ناديه الزمالك إن "القلعة البيضاء هرم من أهرامات الرياضة في مصر"، مضيفا بلهجة مصرية أن "الزمالك هرم ورئيسه أسد، ولا فيه هرم بيقع ولا أسد بيقع"، حسب تعبيره.

وأعلن منصور أن "مجلس الزمالك لم يتربح مليم واحد طوال فترة وجوده، بل وفر العديد من الملايين، ولم نهدر مال عام عكس ممدوح عباس الذى أهدر ما يقرب من مليار جنيه"، حسب موقع النادي.

وفي المؤتمر الصحفي، قال منصور: "أنا عاوز الحكومة تحاسبنى وترجعلي الفلوس، التى قام ترك آل الشيخ بإهدائها لي، وأنا قمت بتحويلها لخزينة النادي، لإنهاء صفقة النقاز وفرجاني ساسي"، حسب تعبيره.

وأفادت مواقع محلية بأن منصور قرر تجميد النشاط الرياضي لنادي الزمالك، والانسحاب من بطولة الدوري العام لكرة القدم.