دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت السعودية، السبت، ببطولة كأس العالم للاحتياجات الخاصة لكرة القدم، للمرة الرابعة على التوالي.

وتوج المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة لكرة القدم بكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية.

وهنأ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة في اتصال هاتفي، وقرر مكافأة اللاعبين بـ"مناسبة تحقيقهم لقب كأس العالم لكرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية"، حسبما ذكرت الهيئة على حسابها بموقع "تويتر".

وكتب آل الشيخ في حسابه على موقع "تويتر": "اأف مبروك لمنتخبنا لذوي الاحتياجات الخاصة تحقيقه لقب كأس العالم. مبروك للوطن".