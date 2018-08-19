دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هنأ رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، مساء السبت، المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، على تحقيقهم بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، معلنا عن تقديم مكافأة قيمتها مليون ريال (نحو 266 ألف دولار).

جاء ذلك في تغريدة للوليد لن طلال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أهنئ اخواني إداريي ولاعبي منتخبنا الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بتحقيق كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي. وأقدم مكافأة مليون ريال لأعضاء المنتخب".

المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة لكرة القدم توج بكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قد هنأ المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة في اتصال هاتفي، وقرر مكافأة اللاعبين بـ"مناسبة تحقيقهم لقب كأس العالم لكرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية"، حسبما ذكرت الهيئة على حسابها بموقع "تويتر".