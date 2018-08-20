محمد صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على أفضل لاعب في أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الإثنين، عن أسماء القائمة القصيرة للاعبين المرشحين لاستلام جائزة أفضل لاعب لموسم 2017/ 2018.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خبر اختيار اللجنة المكونة من 80 مدربا و55 صحفيا، لكل من المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

وحول مراسم توزيع الجائزة، فسيعلن عن الفائز خلال حفل السحب، الذي سيقام في موناكو، الخميس 30 أغسطس/ آب الحالي. وحول تفاصيل اختيار اللاعبين، يختار المدربون والصحفيون القائمة القصيرة لثلاثة لاعبين من خلال تخصيص 5 نقاط و3 نقاط ونقطة واحدة لكل منهم، بينما تعتمد النتيجة النهائية على العدد الكلي للأصوات، التي أدلى بها الصحفيون والمدربون.

ويعتبر وصول صلاح إلى القائمة المختصرة إنجازاً كبيراً، إذ حاز اللاعب المصري على العديد من الجوائز أبرزها جائزة هداف الدوري الإنجليزي، وجائزة رابطة كتاب كرة القدم في بريطانيا لأفضل لاعب في الموسم.